Direktori Syarikat
Beachbody
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Beachbody Gaji

Gaji Beachbody berkisar dari $116,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $208,950 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Beachbody. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $139K
Saintis Data
Median $116K
Pengurus Produk
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$209K
Pengurus Program Teknikal
$170K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Den højest betalte rolle rapporteret hos Beachbody er Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $208,950. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Beachbody er $148,920.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Beachbody

Syarikat Berkaitan

  • Castlight Health
  • WW International
  • Sharecare
  • Optum
  • Babylon Health
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain