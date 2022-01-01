Direktori Syarikat
BDO Gaji

Gaji BDO berkisar dari $8,150 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $179,295 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BDO. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $86.5K

Jurutera Data

Perunding Pengurusan
Median $68.1K
Akauntan
$8.1K

Pembantu Pentadbiran
$91.8K
Penganalisis Perniagaan
$55.2K
Penganalisis Data
$79K
Pengurus Sains Data
$87K
Saintis Data
$64.7K
Penganalisis Kewangan
$40.5K
Sumber Manusia
$77.6K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$42.9K
Jurubank Pelaburan
$45.2K
Pengurus Produk
$61.7K
Pengurus Projek
$179K
Jualan
$113K
Arkitek Penyelesaian
$62.5K

Arkitek Data

Pengurus Program Teknikal
$135K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at BDO is Pengurus Projek at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BDO is $68,082.

