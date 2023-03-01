Direktori Syarikat
BDO USA Gaji

Julat gaji BDO USA adalah dari $79,395 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $189,050 untuk Pengurus Rakan Kongsi di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BDO USA. Terakhir dikemas kini: 8/25/2025

$160K

Akauntan
Median $108K

Akauntan Cukai

Juruaudit

Jurutera Perisian
Median $85K
Perunding Pengurusan
Median $89K

Penganalisis Perniagaan
$79.4K
Pengurus Rakan Kongsi
$189K
Pengurus Produk
$144K
Pengurus Projek
$152K
Arkitek Penyelesaian
$151K
Soalan Lazim

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في BDO USA هو Pengurus Rakan Kongsi at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $189,050. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في BDO USA هو $126,138.

