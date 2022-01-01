Direktori Syarikat
BD Gaji

Gaji BD berkisar dari $12,361 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengasas di peringkat rendah hingga $230,840 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BD. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $125K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Mekanikal
Median $95K

Jurutera Kualiti

Jurutera Bioperubatan
Median $107K

Penganalisis Perniagaan
Median $90K
Penganalisis Data
Median $97.5K
Saintis Data
Median $145K
Pengurus Program Teknikal
Median $205K
Pengurus Projek
Median $110K
Jualan
Median $195K
Pemasaran
Median $212K
Pengurus Produk
Median $126K
Akauntan
$121K
Operasi Perniagaan
$80.6K
Khidmat Pelanggan
$25K
Jurutera Elektrik
$93.3K
Penganalisis Kewangan
$197K
Pengasas
$12.4K
Jurutera Geologi
$94.9K
Sumber Manusia
$186K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $200K
Pereka Produk
$122K
Pengurus Program
$124K
Perekrut
$68.3K
Hal Ehwal Pengawalseliaan
$90.8K
Penganalisis Keselamatan Siber
$209K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$231K
Arkitek Penyelesaian
$128K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BD ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $230,840. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BD ialah $122,400.

Sumber Lain