BCP Gaji

Gaji BCP berkisar dari $13,186 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $75,745 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BCP. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $36K

Jurutera Perisian Backend

Saintis Data
Median $43K
Penganalisis Perniagaan
$17.6K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$13.2K
Pengurus Produk
$75.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BCP ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $75,745. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BCP ialah $36,005.

