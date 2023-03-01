Direktori Syarikat
BCLC
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

BCLC Gaji

Julat gaji BCLC adalah dari $55,302 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $94,033 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BCLC. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $66.9K
Akauntan
$59.1K
Penganalisis Kewangan
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Sumber Manusia
$62.1K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$70.2K
Pengurus Produk
$94K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Korkeimmin palkattu rooli BCLC:ssa on Pengurus Produk at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $94,033. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
BCLC:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $64,519.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk BCLC

Syarikat Berkaitan

  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Facebook
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain