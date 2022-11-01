BCI Gaji

Gaji BCI berkisar dari $38,592 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $81,455 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BCI . Dikemas kini terakhir: 9/4/2025