BCG Digital Ventures Gaji

Julat gaji BCG Digital Ventures adalah dari $57,839 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $327,256 untuk Kapitalis Ventura di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BCG Digital Ventures. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Pengurus Produk
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Jurutera Perisian
Median $162K
Saintis Data
$159K

Sumber Manusia
$134K
Perunding Pengurusan
$156K
Pereka Produk
$111K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$166K
Pengambilan Pekerja
$57.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$159K
Penyelidik UX
$121K
Kapitalis Ventura
$327K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BCG Digital Ventures ialah Kapitalis Ventura at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $327,256. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di BCG Digital Ventures ialah $158,547.

