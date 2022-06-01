Direktori Syarikat
BCE Gaji

Gaji BCE berkisar dari $38,868 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $125,819 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BCE. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Data

Saintis Data
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Pengurus Produk
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Arkitek Penyelesaian
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Arkitek Data

Penganalisis Keselamatan Siber
Median $72.7K
Penganalisis Perniagaan
Median $59.3K
Jualan
Median $38.9K
Penganalisis Data
Median $60.8K
Penganalisis Kewangan
Median $62.5K
Pemasaran
Median $60.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $108K
Pereka Produk
Median $54.9K
Pengurus Program Teknikal
Median $79.7K
Akauntan
$69.2K

Akauntan Teknikal

Operasi Perniagaan
$62.5K
Pengurus Sains Data
$108K
Operasi Pemasaran
$60.7K
Pengurus Projek
$79.6K
Pemudahcara Jualan
$54.8K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BCE ialah Pengurus Produk at the CP4 level dengan jumlah pampasan tahunan $125,819. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BCE ialah $72,645.

Sumber Lain