BBK Electronics Gaji

Gaji BBK Electronics berkisar dari $49,757 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $233,171 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BBK Electronics. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Pereka Grafik
$96.7K
Pemasaran
$74.8K
Pengurus Produk
$233K

Jurutera Perisian
$49.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$83.6K
Penyelidik UX
$66.6K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

