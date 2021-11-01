BBK Electronics Gaji

Gaji BBK Electronics berkisar dari $49,757 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $233,171 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BBK Electronics . Dikemas kini terakhir: 9/5/2025