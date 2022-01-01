Direktori Syarikat
BBC Gaji

Gaji BBC berkisar dari $23,231 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $137,102 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BBC. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Jurutera Perisian
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $134K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $137K

Akauntan
$52.1K
Penganalisis Perniagaan
$89.4K
Penganalisis Data
$69K
Saintis Data
$82.9K
Sumber Manusia
$66.3K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$64.7K
Jurutera Mekanikal
$70.2K
Pereka Produk
$23.2K
Arkitek Penyelesaian
$121K
Penyelidik UX
$62.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BBC ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $137,102. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BBC ialah $69,014.

