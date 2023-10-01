BayWa Gaji

Gaji BayWa berkisar dari $66,221 dalam jumlah pampasan setahun untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $194,025 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BayWa . Dikemas kini terakhir: 11/19/2025