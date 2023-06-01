Direktori Syarikat
Bayview Asset Management
Bayview Asset Management Gaji

Gaji Bayview Asset Management berkisar dari $80,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $318,500 untuk Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Bayview Asset Management. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Operasi Perniagaan
$319K
Saintis Data
$146K
Penganalisis Kewangan
$209K

Pereka Produk
$144K
Jurutera Perisian
$80.4K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Bayview Asset Management ialah Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $318,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bayview Asset Management ialah $145,725.

