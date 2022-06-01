Basware Gaji

Gaji Basware berkisar dari $88,257 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $112,535 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Basware. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
