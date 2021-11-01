Direktori Syarikat
BARK
BARK Gaji

Julat gaji BARK adalah dari $125,000 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $179,100 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BARK. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $125K
Pemasaran
$141K
Pereka Produk
$179K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BARK ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $179,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di BARK ialah $140,700.

