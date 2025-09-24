Direktori Syarikat
Bank of China
Bank of China Penganalisis Kewangan Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in United States di Bank of China berjumlah $73K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bank of China. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Jumlah setahun
$73K
Tahap
hidden
Asas
$73K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Bank of China?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Penganalisis Kewangan sa Bank of China in United States ay may taunang kabuuang bayad na $163,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bank of China para sa Penganalisis Kewangan role in United States ay $73,000.

