Bamboo Health
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Bamboo Health Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Bamboo Health berjumlah $140K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bamboo Health. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Pakej Median
company icon
Bamboo Health
Senior Software Engineer
Boston, MA
Jumlah setahun
$140K
Tahap
L3
Asas
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Bamboo Health?

$160K

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Bamboo Health in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $300,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bamboo Health untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $140,000.

