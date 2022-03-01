Direktori Syarikat
Babbel
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Babbel Gaji

Gaji Babbel berkisar dari $63,584 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $114,637 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Babbel. Dikemas kini terakhir: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $87.9K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $115K
Penganalisis Perniagaan
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Penganalisis Data
$63.6K
Sumber Manusia
$83.9K
Pemasaran
$70.7K
Pereka Produk
$68.4K
Pengurus Produk
$75.8K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Babbel ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $114,637. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Babbel ialah $79,850.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Babbel

Syarikat Berkaitan

  • Aceable
  • BYJU'S
  • DataCamp
  • D2L
  • FutureLearn
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain