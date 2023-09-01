Direktori Syarikat
B. Braun Medical
B. Braun Medical Gaji

Gaji B. Braun Medical berkisar dari $47,923 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $150,750 untuk Jurutera Mekanikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas B. Braun Medical. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Penganalisis Perniagaan
$144K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$90.6K
Jurutera Mekanikal
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Pengurus Produk
$76.9K
Jualan
$47.9K
Arkitek Penyelesaian
$130K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di B. Braun Medical ialah Jurutera Mekanikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $150,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di B. Braun Medical ialah $110,142.

Sumber Lain