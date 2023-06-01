Ayar Labs Gaji

Gaji Ayar Labs berkisar dari $115,575 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $316,410 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ayar Labs . Dikemas kini terakhir: 10/15/2025