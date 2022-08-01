Direktori Syarikat
AXS
AXS Gaji

Gaji AXS berkisar dari $99,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $198,990 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas AXS. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

$160K

Pengurus Produk
Median $113K
Jurutera Perisian
Median $105K
Khidmat Pelanggan
$99.5K

Penganalisis Data
$119K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$199K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AXS ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $198,990. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AXS ialah $113,000.

