Axonius Gaji

Gaji Axonius berkisar dari $81,846 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $159,200 untuk Operasi Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Axonius. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $140K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $144K
Operasi Pemasaran
$159K

Pengurus Produk
$127K
Perekrut
$81.8K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Axonius ialah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $159,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Axonius ialah $140,480.

