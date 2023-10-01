Direktori Syarikat
AwanTunai
AwanTunai Gaji

Julat gaji AwanTunai adalah dari $7,300 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $159,200 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AwanTunai. Terakhir dikemas kini: 8/9/2025

$160K

Saintis Data
$7.3K
Jurutera Perisian
$37.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$159K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AwanTunai ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $159,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di AwanTunai ialah $37,510.

