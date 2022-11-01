Avidbots Gaji

Julat gaji Avidbots adalah dari $92,263 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Produk di hujung bawah hingga $121,187 untuk Operasi Sumber Manusia di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Avidbots . Terakhir dikemas kini: 8/9/2025