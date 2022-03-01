AVEVA Gaji

Direktori Syarikat
Gaji AVEVA berkisar dari $26,427 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $209,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas AVEVA. Dikemas kini terakhir: 8/26/2025

$160K

Jurutera Perisian
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $209K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $111K

Pemasaran
Median $120K
Khidmat Pelanggan
$147K
Saintis Data
$99.5K
Penganalisis Kewangan
$102K
Pereka Produk
$100K
Pengurus Produk
$128K
Pengurus Program
$67.2K
Pengurus Projek
$92.2K
Jualan
$26.4K
Arkitek Penyelesaian
$113K
Pengurus Program Teknikal
$148K
Soalan Lazim

La compensació total anual mitjana reportada a AVEVA és $111,000.

