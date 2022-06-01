Avaya Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Avaya berkisar dari $21,134 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Teknikal di peringkat rendah hingga $218,900 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Avaya. Dikemas kini terakhir: 8/26/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $21.8K
Penganalisis Kewangan
$181K
Pengurus Produk
$112K

Pengurus Projek
$34.3K
Perekrut
$125K
Jualan
$219K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$149K
Arkitek Penyelesaian
$128K
Penulis Teknikal
$21.1K
Soalan Lazim

A remuneração total anual mediana reportada na Avaya é $125,424.

