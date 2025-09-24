Direktori Syarikat
Pakej pampasan Saintis Data median in United States di Avantus Federal berjumlah $100K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Avantus Federal. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Jumlah setahun
$100K
Tahap
1
Asas
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Avantus Federal?

$160K

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Saintis Data at Avantus Federal in United States sits at a yearly total compensation of $105,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avantus Federal for the Saintis Data role in United States is $100,000.

