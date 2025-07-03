Direktori Syarikat
Avantor
Avantor Gaji

Gaji Avantor berkisar dari $119,761 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $234,969 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Avantor. Dikemas kini terakhir: 8/26/2025

$160K

Jualan
Median $125K
Saintis Data
$201K
Pemasaran
$179K

Jurutera Mekanikal
$120K
Pengurus Produk
$151K
Penganalisis Keselamatan Siber
$235K
Jurutera Perisian
$201K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Avantor ialah Penganalisis Keselamatan Siber at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $234,969. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Avantor ialah $179,100.

