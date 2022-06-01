Direktori Syarikat
Avant
Avant Gaji

Julat gaji Avant adalah dari $99,500 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $306,626 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Avant. Terakhir dikemas kini: 8/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $150K
Pengurus Produk
Median $110K
Penganalisis Data
$101K

Pengurus Sains Data
$307K
Saintis Data
$181K
Pereka Produk
$99.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$285K
Soalan Lazim

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Avant là Pengurus Sains Data at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $306,626. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Avant là $150,000.

Sumber Lain