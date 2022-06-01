Avant Gaji

Julat gaji Avant adalah dari $99,500 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $306,626 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Avant . Terakhir dikemas kini: 8/9/2025