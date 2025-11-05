Direktori Syarikat
Ava Labs
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • New York City Area

Ava Labs Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in New York City Area di Ava Labs berjumlah $225K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ava Labs. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$225K
Tahap
IC4
Asas
$175K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ava Labs?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ava Labs in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $388,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ava Labs untuk peranan Jurutera Perisian in New York City Area ialah $236,000.

