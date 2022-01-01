Autonomous Gaji

Julat gaji Autonomous adalah dari $26,532 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $64,675 untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Autonomous . Terakhir dikemas kini: 8/16/2025