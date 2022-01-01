Direktori Syarikat
Autonomous
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Autonomous Gaji

Julat gaji Autonomous adalah dari $26,532 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $64,675 untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Autonomous. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Awam
$44K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$64.7K
Pengurus Projek
$26.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Autonomous هو Ahli Teknologi Maklumat (IT) at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $64,675. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Autonomous هو $44,001.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Autonomous

Syarikat Berkaitan

  • InMobi
  • The BHW Group
  • Biomeme
  • TeleTracking
  • Zimperium
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain