Purata jumlah pampasan Penulis Teknikal in Canada di Autodesk berkisar dari CA$151K hingga CA$215K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Autodesk. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$173K - CA$202K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

CA$225K

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penulis Teknikal di Autodesk in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$215,343. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk peranan Penulis Teknikal in Canada ialah CA$150,924.

Sumber Lain