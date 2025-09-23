Direktori Syarikat
Autodesk
  Gaji
  Arkitek Penyelesaian

  Semua Gaji Arkitek Penyelesaian

Autodesk Arkitek Penyelesaian Gaji

Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in United States di Autodesk berjumlah $300K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Autodesk. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Pakej Median
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Jumlah setahun
$300K
Tahap
Software Architect
Asas
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$40K
Tahun di syarikat
13 Tahun
Tahun pengalaman
21 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Autodesk?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

Jawatan Termasuk

Arkitek Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Autodesk in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $410,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United States ialah $286,000.

Sumber Lain