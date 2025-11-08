Direktori Syarikat
Autodesk
Pengurus Kejuruteraan Perisian Tahap

M3

Tahap di Autodesk

  1. M1Supervisor
  2. M2Associate Manager
  3. M3Manager
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
CA$211,963
Gaji Asas
CA$186,647
Pemberian Saham ()
CA$93,419
Bonus
CA$15,411
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Penyerahan Gaji Terkini
