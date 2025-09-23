Direktori Syarikat
Autodesk
Autodesk Pengurus Program Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Program in Singapore di Autodesk berkisar dari SGD 210K hingga SGD 299K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Autodesk. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Jumlah Pampasan

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

SGD 209K

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

Sumber Lain