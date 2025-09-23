Pampasan Pengurus Produk in United States di Autodesk berkisar dari $142K seyear untuk P1 hingga $426K seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $246K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Autodesk. Kemaskini terakhir: 9/23/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
