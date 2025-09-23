Direktori Syarikat
Autodesk
Autodesk Perunding Pengurusan Gaji

Pakej pampasan Perunding Pengurusan median in United States di Autodesk berjumlah $198K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Autodesk. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Pakej Median
company icon
Autodesk
Principal Business Consultant
Dallas, TX
Jumlah setahun
$198K
Tahap
-
Asas
$143K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$20K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Autodesk?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Perunding Pengurusan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perunding Pengurusan di Autodesk in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $225,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk peranan Perunding Pengurusan in United States ialah $198,000.

Sumber Lain