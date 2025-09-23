Direktori Syarikat
Autodesk
  Gaji
  Penganalisis Data

  Semua Gaji Penganalisis Data

Autodesk Penganalisis Data Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Data median in Canada di Autodesk berjumlah CA$128K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Autodesk. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Pakej Median
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$128K
Tahap
P3
Asas
CA$98K
Stock (/yr)
CA$24K
Bonus
CA$6K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Autodesk?

CA$225K

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Autodesk in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$152,974. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk peranan Penganalisis Data in Canada ialah CA$115,033.

Sumber Lain