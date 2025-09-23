Direktori Syarikat
Autodesk Jurutera Awam Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Awam in India di Autodesk berkisar dari ₹1.8M hingga ₹2.47M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Autodesk. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹1.96M - ₹2.32M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹1.8M₹1.96M₹2.32M₹2.47M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Awam di Autodesk in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,471,109. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk peranan Jurutera Awam in India ialah ₹1,804,984.

