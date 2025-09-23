Pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Autodesk berkisar dari $92.4K seyear untuk P2 hingga $210K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $90K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Autodesk. Kemaskini terakhir: 9/23/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Autodesk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)