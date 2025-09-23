Direktori Syarikat
Australian Government
Australian Government Arkitek Penyelesaian Gaji

Purata jumlah pampasan Arkitek Penyelesaian in Australia di Australian Government berkisar dari A$103K hingga A$146K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Australian Government. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Jumlah Pampasan

A$117K - A$138K
Australia
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
A$103KA$117KA$138KA$146K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

A$249K

Apakah tahap kerjaya di Australian Government?

Arkitek Keselamatan Awan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Australian Government in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$145,862. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Australian Government untuk peranan Arkitek Penyelesaian in Australia ialah A$102,737.

