Pakej pampasan Saintis Data median in Australia di Australian Government berjumlah A$139K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Australian Government. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Pakej Median
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Jumlah setahun
A$139K
Tahap
Senior Data Scientist
Asas
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Tahun di syarikat
6 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Australian Government?

A$249K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Australian Government in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$154,541. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Australian Government untuk peranan Saintis Data in Australia ialah A$87,363.

