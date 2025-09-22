Pampasan Pereka Produk in United States di Aurora berjumlah $170K seyear untuk P6. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Aurora. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Aurora, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
