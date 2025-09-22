Direktori Syarikat
Aurora
Aurora Pereka Produk Gaji

Pampasan Pereka Produk in United States di Aurora berjumlah $170K seyear untuk P6. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Aurora. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$150K - $178K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$139K$150K$178K$190K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Aurora, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Aurora in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $189,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Aurora untuk peranan Pereka Produk in United States ialah $138,600.

