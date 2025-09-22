Direktori Syarikat
Aurora Sumber Manusia Gaji

Purata jumlah pampasan Sumber Manusia in United States di Aurora berkisar dari $122K hingga $167K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Aurora. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$132K - $157K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$122K$132K$157K$167K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Aurora, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Manusia di Aurora in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $166,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Aurora untuk peranan Sumber Manusia in United States ialah $121,800.

Sumber Lain