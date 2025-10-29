Direktori Syarikat
Aurizn
Aurizn Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Australia di Aurizn berjumlah A$74.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Aurizn. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Pakej Median
company icon
Aurizn
Software Engineer
Adelaide, SA, Australia
Jumlah setahun
A$74.5K
Tahap
Graduate
Asas
A$74.5K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Aurizn?
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Aurizn in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$82,796. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Aurizn untuk peranan Jurutera Perisian in Australia ialah A$75,308.

