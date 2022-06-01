Direktori Syarikat
Aura
Aura Gaji

Julat gaji Aura adalah dari $84,575 dalam pampasan total tahunan untuk Akauntan di hujung bawah hingga $258,700 untuk Kejayaan Pelanggan di hujung atas.

$160K

Jurutera Perisian
Median $130K
Pengurus Produk
Median $176K
Akauntan
$84.6K

Pembangunan Korporat
$137K
Kejayaan Pelanggan
$259K
Saintis Data
$172K
Jurutera Elektrik
$124K
Perunding Pengurusan
$84.6K
Pemasaran
$139K
Penyelidik UX
$159K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Aura is Kejayaan Pelanggan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aura is $138,250.

Sumber Lain