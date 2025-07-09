AUO Gaji

Julat gaji AUO adalah dari $25,647 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Elektrik di hujung bawah hingga $122,400 untuk Pengurus Program Teknikal di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AUO . Terakhir dikemas kini: 8/22/2025