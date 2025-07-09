Direktori Syarikat
AUO
AUO Gaji

Julat gaji AUO adalah dari $25,647 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Elektrik di hujung bawah hingga $122,400 untuk Pengurus Program Teknikal di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AUO. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $29K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $27.5K
Pembangunan Perniagaan
$33.9K

Jurutera Elektrik
$25.6K
Jurutera Perkakasan
$48.6K
Jurutera Mekanikal
$27.6K
Pengurus Produk
$35.7K
Pengurus Program Teknikal
$122K
Soalan Lazim

