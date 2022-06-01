AuditBoard Gaji

Julat gaji AuditBoard adalah dari $52,735 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $238,000 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AuditBoard . Terakhir dikemas kini: 8/22/2025