AuditBoard
AuditBoard Gaji

Julat gaji AuditBoard adalah dari $52,735 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $238,000 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AuditBoard. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $195K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $238K
Jualan
Median $190K

Sumber Manusia
$175K
Pengurus Program
$100K
Pengurus Projek
$52.7K
Pengambilan Pekerja
$80.4K
Jurutera Jualan
$194K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$213K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di AuditBoard, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AuditBoard ialah Pengurus Produk dengan pampasan total tahunan sebanyak $238,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di AuditBoard ialah $190,000.

