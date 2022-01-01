Direktori Syarikat
Audible Gaji

Julat gaji Audible adalah dari $53,890 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Perniagaan di hujung bawah hingga $525,300 untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Audible. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Jurutera Perisian
SDE I $178K
SDE II $301K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Kecerdasan Perniagaan

Saintis Data
Median $225K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $360K

Pengurus Produk
Median $220K
Pengurus Program
Median $137K
Pengambilan Pekerja
Median $150K
Pengurus Program Teknikal
Median $192K
Operasi Perniagaan
$53.9K
Penganalisis Perniagaan
$112K
Penganalisis Kewangan
$161K
Sumber Manusia
$169K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$525K
Undang-undang
$393K
Perunding Pengurusan
$101K
Operasi Pemasaran
$189K
Penyelidik UX
$168K
Jadual Pemberian

5%

TAHUN 1

15%

TAHUN 2

40%

TAHUN 3

40%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Audible, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 5% diberikan dalam 1st-TAHUN (5.00% tahunan)

  • 15% diberikan dalam 2nd-TAHUN (15.00% tahunan)

  • 40% diberikan dalam 3rd-TAHUN (20.00% separuh tahunan)

  • 40% diberikan dalam 4th-TAHUN (20.00% separuh tahunan)

25%

TAHUN 1

35%

TAHUN 2

40%

TAHUN 3

Jenis Saham
RSU

Di Audible, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 3 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 35% diberikan dalam 2nd-TAHUN (35.00% tahunan)

  • 40% diberikan dalam 3rd-TAHUN (40.00% tahunan)

Soalan Lazim

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Audible

