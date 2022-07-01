Direktori Syarikat
Athelas
Athelas Gaji

Gaji Athelas berkisar dari $35,175 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $207,834 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Athelas. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Pembantu Pentadbiran
$50.8K
Pengurus Operasi Perniagaan
$169K
Operasi Pemasaran
$95.8K

Pengurus Produk
$208K
Jurutera Perisian
$35.2K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Athelas, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Athelas ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $207,834. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Athelas ialah $95,769.

